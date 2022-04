Kim Kardashian revela por qué cancelará sus fragancias KKW

Kim Kardashian huele el cambio en el aire.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians reveló en una publicación de Instagram el 1º de abril que su línea de fragancias KKW cerrará temporalmente el próximo mes para prepararse para un nuevo y emocionante capítulo.

"El 1º de mayo a la medianoche, @kkwfagrance cerrará el sitio web para que podamos relanzar la fragancia en el futuro con un nuevo nombre y una nueva tienda web donde puedas comprar todas las categorías de belleza en un solo sitio", escribió.