Shawn Mendes revela cómo se siente su ex Camila Cabello sobre su nueva canción de ruptura

Shawn Mendes no está en el juego de avergonzar musicalmente a su ex.

El último éxito del cantante, "When You're Gone", no hizo una referencia tan sutil a su ruptura muy pública con Camila Cabello, pero los fanáticos pueden sorprenderse al saber que ella tuvo un adelanto de la canción antes de su lanzamiento.

"Camila escuchó esta canción hace meses, así que tenemos una relación realmente honesta", le dijo Mendes en exclusiva a Erin Lim de E! News en el episodio del 1º de abril de Daily Pop. "Realmente nunca sacaría una canción sobre ella antes de que ella la escuchara".