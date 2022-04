Este productor de los Oscars dice que Chris Rock pidió que Will Smith se quedara después de abofetearlo

Al Seib /A.M.P.A.S. via Getty Images

Sin embargo, según Packer, hubo "conversaciones" en torno a pedirle a Smith que se fuera, pero finalmente él intervino, citando los deseos anteriores de Rock.

"Shayla [Cowan] me dijo que estaban a punto de sacar físicamente a Will Smith", recordó Packer en GMA. "Yo no había sido parte de esas conversaciones, así que de inmediato me dirigí a los líderes de la Academia que estaban en el lugar y les dije, 'Chris Rock no quiere eso... Rock ha dejado claro que no quiere empeorar una mala situación'".

Packer explicó, "Esa era la energía de Chris. Su tono no era de represalia, no era de enojo, así que yo defendí lo que Rock quería en ese momento, que no era sacar físicamente a Will Smith... porque ahora me han explicado, esa era la única opción en ese momento. Me han explicado que hubo una conversación, de la que yo no era parte, para pedirle que se fuera voluntariamente".