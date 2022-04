Mira a Dream Kardashian y True Thompson cantando “We Don’t Talk About Bruno” en una épica fiesta de baile

Las niñas pequeñas, vestidas con pijamas monocromáticos en tonos pastel, realizaron una actuación adorable para la estrella de Keeping Up With the Kardashians, bailando y cantando junto con la canción clásica de los 90s Barbie Girl de Aqua, así como el ineludible We Don't Talk About Bruno de Encanto, de Disney.

En un momento, incluso usan sus coloridos vasos de bebida como micrófonos improvisados. ¡Parece que estas niñas heredaron el talento de sus padres para estar frente a la cámara!