Selena Gomez confirma su estatus sentimental mientras debuta un nuevo corte de cabello

Este no es el único video que Gomez ha compartido en TikTok recientemente. El 30 de marzo, también publicó un video de su último día en el set de filmación de la segunda temporada de Only Murders in the Building y le dio a sus casi 38 millones de seguidores un vistazo de su nuevo look, que incluye un flequillo. Y digamos que a los fanáticos les encantó.

"¿SELENA CON FLEQUILLO?", escribió un comentarista. "ORAMOS POR MOMENTOS COMO ESTE". Y otro agregó, "Eres tan hermosa y el flequillo es tan lindo".