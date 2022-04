Así reaccionaron los abuelos de Sydney Sweeney ante las candentes escenas en Euphoria

"No terminaron el primer episodio", agregó. "Ahora, cada vez que sale algo, mi papá pregunta: '¿Puedo verlo?'".

La actriz de 24 años también ha abordado las críticas y reacciones violentas que ha recibido por las escenas de desnudos.

"Nunca me sentí como si [el creador] Sam [Levinson] me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo en un programa de HBO", dijo a The Independent. "Cuando no quería hacerlo, él no me obligaba".