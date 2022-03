Kylie Jenner muestra un nuevo estilo vanguardista 2 meses después de dar la bienvenida a su bebé

Kylie y el rapero de "Sicko Mode" dieron la bienvenida a su primer hijo el 2 de febrero e inicialmente compartieron que su nombre era Wolf Webster. Sin embargo, un mes después, la estrella de Keeping Up With The Kardashians reveló que el nombre había sido cambiado porque "realmente no sentimos que fuera él".

No se sabe cuál es el nuevo nombre del pequeño, pero una fuente le dijo a E! News que Kylie se está sintiendo poco a poco como ella misma después de darle la bienvenida al mundo.