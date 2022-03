Rob Kardashian y Tyga responden a la afirmación de Blac Chyna de que no recibe manutención infantil

Rob, que comparte a Dream de 5 años con Chyna, planteó la misma pregunta y escribió en la misma publicación: "Pago 37 mil al año por la escuela de mi hija. Manejo todos los gastos médicos. Pago todas sus actividades extracurriculares. Tengo a mi hija de martes a sábado. ¿Por qué pagaría manutención infantil?".

Tyga no pudo evitar notar la diferencia entre las cantidades en dólares y etiquetó a la estrella de Keeping Up With The Kardashians para preguntarle en broma: "¿Cómo pagas 3k menos? Conéctame".