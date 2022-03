Will Smith "se negó" a abandonar la ceremonia de los Oscar después del incidente, dice la Academia

Will ofreció una disculpa pública a Chris el 28 de marzo. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris", dijo el ganador del Oscar. "Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

La expulsión de la Academia es rara y solo le ha sucedido a cinco miembros, según informa Vanity Fair. En particular, la Academia expulsó a Harvey Weinstein en 2017 después de que The New York Times informara sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada que resultaron en su condena por agresión sexual criminal y un cargo de violación, y Bill Cosby en 2018 luego de su condena por agresión sexual: que desde entonces ha sido anulado.