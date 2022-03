Jesse Williams pide pagar menos manutención para sus hijos después dejar Grey's Anatomy

El actor, quien recientemente se inscribió para protagonizar Take Me Out de Broadway, dijo que creía que los gastos de sus hijos no se alinean con el acuerdo anterior establecido.

"El estilo de vida de nuestros hijos no reflejaba, ni refleja de ninguna manera los 40 mil dólares mensuales de manutención infantil", afirmó. "Nuestros hijos tienen un estilo de vida modesto. No tienen pasatiempos costosos, ni asisten a campamentos costosos. No vuelan en aviones privados cuando tomamos vacaciones (que ya son poco frecuentes), y no tenemos casas de vacaciones. Estuve de acuerdo con la manutención infantil únicamente debido a los ingresos significativos de Grey en ese momento".