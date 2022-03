Amy Schumer aborda las críticas sobre haberle "faltado el respeto" a Kirsten Dunst en los Oscars

Luego, Amy se dirigió a la mesa de Kirsten y su esposo y coprotagonista Jesse Plemons. "Aquí hay un relleno de asiento", dijo, refiriéndose a Kirsten. "Cariño, ¿quieres ir al baño?".

Amy levantó a Kirsten por el brazo y le robó su asiento para conversar con Jesse. "Jesse, te amé en The Power of the dog", dijo Amy. A lo que Jesse respondió: "Sabes, esa era mi esposa, Amy" Amy siguió bromeando y bromeó: "¿Estás casado con ese relleno de asiento?".