La Academia está considerando “consecuencias” para Will Smith después del incidente en los Oscars

La Academia confirmó que no era parte de una parodia y luego compartió una declaración en Twitter, escribiendo: "La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a nuestros ganadores de los 94 premios de la Academia, quienes merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y cinéfilos de todo el mundo".

Más tarde en la noche, Will ganó el premio al Mejor Actor por su papel de Richard Williams en King Richard. En su discurso de aceptación, se refirió a la bofetada y dijo: "Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio, no se trata de ganar un premio para mí". En particular, no se disculpó con Chris.