Jaden Smith, Cardi B, Trevor Noah y más reaccionan a la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscars

Luego, Will subió al escenario, abofeteó a Chris y regresó a su asiento. Gritó: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!".

Will terminó ganando el Oscar al Mejor Actor por interpretar a Richard Williams en la película King Richard y usó su discurso para disculparse por el incidente. "Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados", dijo Will mientras se derrumbaba. "Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio, no se trata de ganar un premio para mí".