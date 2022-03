El romance de Kourtney Kardashian y Travis Barker tomó el after-party de los Oscars 2022

La pareja comprometida compartió una sesión de besos en la alfombra roja de los Oscars 2022 el 27 de marzo, pero no se detuvieron allí. Después de cambiarse -un vestido vintage de Dolce & Gabbana de encaje color piel y negro para ella; una chaqueta de noche negra sobre un elegante traje para él- Kourtney y Travis asistieron al after-party de Vanity Fair en el Wallis Annenberg Center para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, donde una vez más mostraron su amor.

Antes de entrar para celebrar con Sebastian Stan, Hailey Bieber, Sophie Turner, Joe Jonas y otros asistentes, sin mencionar a las hermanas de Kourtney, Kim Kardashian y Kendall Jenner, la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el baterista de Blink-182 posaron para fotos en la alfombra.

Incapaces de quitarse las manos de encima, animaron las cosas para las cámaras al más puro estilo Kravis. Una instantánea particularmente apasionada incluso mostró a Travis agarrando el trasero de Kourtney, mientras ella mostraba una gran sonrisa.

