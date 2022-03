Momentos espontáneos en los Oscars 2022: Selfies, besos, reencuentros y muchas risas

Dune recibió la mayor cantidad de premios Oscar de la noche con un total de seis, y CODA ganó el mayor premio de la noche al ser nombrada Mejor Película. Troy Kotsur de CODA y Ariana DeBose de West Side Story también hicieron historia con su papel secundario en los Oscar. Él es el primer actor masculino sordo en ganar un Premio de la Academia, y ella es la primera afrolatina y la primera mujer de color abiertamente queer en ganar en su categoría.

Más tarde esa noche, Jessica Chastain ganó el premio en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en The Eyes of Tammy Faye, y Will Smith, quien apareció en los titulares más temprano en la noche después de abofetear a Chris Rock por bromear sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith (la actriz ha hablado antes sobre su diagnóstico de alopecia), pronunció un emotivo discurso tras ganar el premio al Mejor Actor por su actuación en King Richard.