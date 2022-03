Nicole Kidman literalmente inventó un nuevo color para su asombroso look de los Oscar 2022

Y señaló que estaba particularmente emocionada de estar en la entrega de premios con su esposo, el cantante de country, "quien estaba tocando en Las Vegas anoche y voló y aterrizó a la 1:00 a.m. ¡Lo que sea necesario!".

Keith agregó que estaba "increíblemente orgulloso" de Nicole, "y creo que ser los Ricardos es extraordinario".

Basada en la historia real de Lucille Ball y Desi Arnaz, Ser los Ricardos permitió a Nicole poner a trabajar sus habilidades cómicas. "Me encantaría hacer más comedia", dijo Nicole. "Creo que me enamoré de Lucille. Me enamoré de ella como ser humano".