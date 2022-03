Troy Kotsur de CODA hace historia al ganar Mejor Actor de Reparto en los Oscars 2022

En una victoria histórica, Troy Kotsur se convirtió en el primer actor masculino sordo en llevarse a casa un Premio de la Academia. Sigue leyendo para ver su conmovedora reacción.

Troy Kotsur ganó un Oscar y entró en los libros de historia en una noche muy especial.

El 27 de marzo, la estrella de CODA, de 53 años, se llevó a casa el premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto, convirtiéndose en el primer actor masculino sordo en recibir un Oscar. El nominado por primera vez superó a Ciarán Hinds de Belfast, J.K. Simmons en Being the Ricardos, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, ambos nominados por The Power of the Dog.