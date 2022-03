Oscars 2022: Aquí una de las millones de razones para amar el look de Lady Gaga

Gaga admitió que al filmar House of Gucci su dedicación para el papel la consumió dentro y fuera del set. En una entrevista para el podcast Just for Variety, Gaga compartió que su actuación de método le hacía "ser siempre Patrizia".

La cantante recordó "siempre hablaba en mi acento" y agregó que seguía manteniendo su vida pero como "ella".

Gaga reveló que este proceso tan intenso tuvo implicaciones muy duras, ya que sintió que la "oscuridad" de Patrizia comenzó a vivir con ella. "Tuve una enfermera psiquiátrica al final de la película" dijo en la entrevista. "Sentí que debía tenerlo. Me hizo sentir más segura".