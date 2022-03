Ve a Sophie Turner y Joe Jonas disfrutar de su cita en la fiesta de los Oscars 2022

La pareja asistió por última vez a las festividades de los Oscar en 2019, cuando pasaron juntos por la fiesta de los Oscar de Vanity Fair. Luego se casaron en Las Vegas después de los Billboard Music Awards 2019 en mayo de ese año.

La estrella de los Jonas Brothers ha dicho que el tiempo en casa durante la pandemia fue invaluable cuando se trataba de pasar tiempo de calidad con su creciente familia. "Siempre estoy en movimiento, siempre me muevo, viajo y estoy de gira", dijo a CBS This Morning el año pasado. "Y estar en un lugar por una cantidad sólida de tiempo y tener los pies en la tierra y estar con mi familia, mi familia inmediata, es un tiempo que no creo que recuperaré".

