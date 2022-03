Kristen Stewart usa shorts y revoluciona la Alfombra Roja E! de los Oscars 2022

Kristen está nominada a un Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su papel de la Princesa Diana en Spencer, lo que marca su primera nominación al Oscar. También en el círculo de nominadas a Mejor Actriz están Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman por The Lost Daughter, Penelope Cruz por Madres Paralelas y Nicole Kidman por Being the Ricardos.

La película sigue a la fallecida princesa Diana mientras lucha con su salud mental y su fallido matrimonio con el príncipe Carlos. La película biográfica, coprotagonizada por Jack Farthing, Sally Hawkins y Timothy Spall, lleva a los espectadores mientras Diana elige poner fin a su matrimonio, mientras celebra la Navidad en la finca Sandringham de la reina Isabel II en 1991.