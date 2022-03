Miley Cyrus rompe en llanto en el escenario al rendirle tributo a su amigo Taylor Hawkins

"Habría hecho cualquier cosa por pasar el rato con él una vez más. Pero sé cada vez que me subo al escenario y cada vez que toco con mi banda, lo cual, si algo sucediera alguna vez para cualquiera de ellos, me mataría, así que no puedo imaginar cómo se sienten los Foo Fighters hoy".

Luego, Miley dedicó su canción "Angels Like You" a Hawkins, interpretando la conmovedora balada mientras una foto de él sonriendo se proyectaba detrás de ella y los miembros de su multitud agitaban teléfonos encendidos.

Más tarde escribió en su Instagram, junto con un video de parte de su actuación, "EL SHOW DE LAS ÚLTIMAS NOCHES EN BRASIL ESTÁ DEDICADO A MI AMIGO Y LEYENDA #TAYLORHAWKINS".