La razón por la que el posible ganador Lin-Manuel Miranda no estará en los Oscars 2022

Los Oscar 2022 podrían llevar la carrera de Lin-Manuel Miranda a nuevas alturas, pero no esperes ver al nominado por Encanto en la entrega de premios.

Lin-Manuel Miranda tiene el potencial de lograr el estatus de EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) en los Oscar 2022, pero desafortunadamente, no estará en The Room Where It Happens, también conocido como Dolby Theatre de Los Ángeles.

El actor, director y compositor acudió a Twitter el 26 de marzo para anunciar que, a pesar de llegar a Los Ángeles justo a tiempo para la 94.ª edición de los premios de la Academia, donde está nominado a Mejor Canción Original por Dos Oruguitas de Encanto, no podría asistir ya que su esposa, Vanessa Nadal, dio positivo a COVID-19.