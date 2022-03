Jude Hill de Belfast acaba de robarse nuestros corazones en los Oscars 2022

Los Oscars son un momento que hace que muchas estrellas digan "pellízcame porque estoy en un sueño".

¿No es sorprendente que los premios de La Academia 2022 tengan al actor de 11 años Jude Hill "sintiéndose muy nervioso y emocionado"? Él mismo le reveló esto a Laverne Cox durante su paso por la alfombra roja en Live From E!: Oscars. "Cada mañana me pellizco a mí mismo" agregó. "pensé 'no hay manera de que vaya para los Oscars. Pero aquí estoy. Un chico de 11 años'".