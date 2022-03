El camino de Troy Kotsur, estrella de CODA: el histórico viaje del actor hasta los premios Oscar

Sobre sus escenas favoritas, Kotsur citó una en donde la familia asiste al recital de Ruby. En un momento de su presentación, el audio se va y todo está completamente en silencio.

"Puedo ver como las personas que pueden escuchar se comienzan a poner tensos o ansiosos con esos 30 segundos de silencio porque no están acostumbrados a ello. 'Oh, el sonido por fin está de vuelta" dijo Kotsur en la serie de Deadline The Actor's Side. "Pero eso es lo que vivimos las personas sordas, así que pueden entendernos mejor y tener la perspectiva de alguien sordo".