Kristen Stewart asistió con su prometida, Dylan Meyer, a la fiesta previa a los Oscar

Stewart y Meyer han sido vistos juntos varias veces desde que la actriz anunció en The Howard Stern Show en noviembre que estaban comprometidas y que su prometida le propuso matrimonio.

No han revelado sus planes de boda. En enero, Stewart dijo en The Late Show With Stephen Colbert que "podríamos hacerlo este fin de semana o algo así, no sé, y luego, pasar el rato con todos después". Ella agregó: "Solo quiero hacerlo, ¿sabes? No soy buena planificadora".

Ve fotos de la pareja y otras celebridades en las fiestas previas a los Oscars: