Muere Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, a los 50 años

Sin embargo, todo por lo que había trabajado casi se vino abajo en 2001 cuando sufrió una sobredosis de heroína, que lo dejó en coma durante dos semanas. "No era como un drogadicto per se, pero estaba de fiesta", recordó más tarde en Beats 1 de Apple Music. "Fue un año en el que la fiesta se volvió un poco demasiado pesada. la línea equivocada con la cosa equivocada una noche y me desperté pensando, '¿Qué diablos pasó?' Ese fue un verdadero punto de cambio para mí".

De hecho, más cambiaría para mejor: en 2005, se casó con su esposa Allison y los dos dieron la bienvenida a los niños Oliver, Annabelle y Everleigh, quienes continuamente inspiraron su trabajo posterior. "Cuando tenía 25 años, nunca pensé: 'Algún día seré un padre de los suburbios'", le dijo a Billboard en 2019. "Pero eso es lo que soy, así que no puedo escribir sobre ser joven e ir a clubes". , y no soy muy político. Sin embargo, es todo un poco irónico".