La prueba de que True Thompson ama el ejercicio tanto como Khloé Kardashian y Tristan Thompson

El jueves 24 de marzo, Khloe Kardashian compartió un video de su hija de 3 años, a quien comparte con el basquetbolista profesional Tristan Thompson, disfrutando de un día en un parque de trampolines.

Khloe grabó a True saltando por el parque e incluso tapándose la nariz mientras se zambullía en un cubo de espuma. La estrella de Keeping Up With the Kardashians agregó la canción de Bruno Mars Runaway Baby sobre un clip de True corriendo por el centro de juegos, antes de posar con su traje de una pieza negro.