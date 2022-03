Estimados lectores: estos secretos de Bridgerton los harán arder por más

Producida por Shonda Rhimes, la multitalentosa maestra detrás de programas como Scandal y How to Get Away With Murder, Bridgerton ha sido celebrada por su elenco diverso. Por ejemplo, en el programa, la actriz guyanesa-británica Golda Rosheuvel interpreta a la reina Charlotte de Inglaterra, que era una persona real.

Algunos historiadores creen que la esposa del rey Jorge III era descendiente de una familia real portuguesa con ascendencia africana, según PBS.

Ve el video de arriba para conocer los secretos ocultos detrás del drama, pero antes una amigable advertencia: ¡¡SPOILERS!!