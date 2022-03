Britney Spears revela que su hijo Jayden la "asusta" con este increíble talento

La publicación de la orgullosa madre se produjo una semana después de que hablara en un mensaje sobre ver a sus hijos madurar y convertirse en adolescentes independientes. Mientras señalaba cuánto había crecido su nuevo cachorro de pastor australiano, Sawyer, en las últimas semanas, bromeó: "Lo diré como cuando mis hijos crecieron... LITERALMENTE APESTA. Ya no me necesitan... yo". ¡He llorado muchísimo por mis hijos y no estoy mintiendo!".