Danna Paola rompió el silencio sobre su relación con Eleazar Gómez y motivos de ruptura

Y se ha cuestionado si Danna fue víctima de violencia de género, como han denunciado otras ex parejas de Eleazar.

La cantante de Oye Pablo ha evadido la pregunta. Sin embargo, en febrero si contesto cuando le dijeron que su ex quería trabajar con ella. "Qué bueno, me da mucho gusto (que se dedique al altruismo)... No (tengo contacto con él)", dijo a la prensa durante su llegada a CDMX.