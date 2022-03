Alicia Machado defiende a la actual Miss Universo de las críticas por su peso

Como recordarán, cuando la venezolana portó la corona hace 26 años encabezó titulares por subir de peso, y hasta fue sometida públicamente a un "régimen" para retomar su figura, dirigida por Donald Trump, quien era presidente de la organización.

Durante la campaña presidencial estadounidense en 2016, Alicia detalló los comentarios que recibía de quien luego se convirtió en presidente. "Cuando era apenas una jovencita, el ahora candidato, me humilló, me insultó, me irrespetó públicamente, como lo hacía usualmente de forma privada de la forma más cruel", escribió Alicia en Instagram.