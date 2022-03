Descubre lo que Scott Disick realmente piensa de Pete Davidson y Travis Barker

¡Lord Disick ha hablado! Escucha lo que piensa Scott sobre el prometido de su ex Kourtney Kardashian, Travis Barker, y del nuevo novio de Kim Kardashian, Pete Davidson.

Scott Disick tiene muchas opiniones sobre los nuevos hombres en la vida de Kourtney y Kim Kardashian: Travis Barker y Pete Davidson.

Cuando se trata de la estrella de Saturday Night Live, una fuente cercana a Scott le dijo en exclusiva a E! News que el ex integrante de Keeping Up With the Kardashians formó un fuerte vínculo con el nuevo novio de Kim y oficialmente "le dio la bienvenida a Pete a la familia".