No creerás cuánto cuestan los lujosos juguetes del hijo de Kylie Jenner

La colección de juguetes de lujo del hijo de Kylie Jenner y Travis Scott te hará gritar: ¡Adóptenme!

El hijo recién nacido de Kylie Jenner y Travis Scott ya tiene una costosa colección de juguetes.

El 21 de marzo, la ex estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió, en un video de YouTube dedicado al recién nacido, un vistazo dentro de la guardería de su hijo. Al día siguiente, la magnate de la belleza de 24 años publicó un primer plano de la lujosa colección de juguetes de su bebé de 1 mes, que incluía tres ositos de peluche. Pero, por supuesto, no son peluches normales.