Kim Kardashian revela por qué North West se "queja" de sus elecciones de moda

"North es muy obstinada cuando se trata de lo que llevo puesto", dijo, aparentemente refiriéndose a sus últimos looks de Balenciaga."Ella siempre se quejará cuando me visto demasiado negro".

Kim recordó un caso que llamó particularmente la atención de North, y compartió: "Me presenté en su escuela el día de San Valentín vestida de rosa de pies a cabeza, y ella se emocionó tanto que corrió hacia mí y me abrazó. [Por supuesto] me abrió el abrigo , vio el forro negro y dijo: 'Mamá, todavía vistes de negro'".