La reacción de Sebastián Yatra al confirmarse su presentación los Oscars 2022

Pues, este 22 de marzo, fueron anunciadas a través de redes sociales los performances musicales de nominados que ahí veremos.

Beyoncé con Be Alive de King Richard, Reba McEntire con Somehow You Do, de Four Good Days, Billie Eilish y Finneas con No Time To Die, y Latinoamérica dice presente con el colombiano Sebastián Yatra y Dos Oruguitas de Encanto.