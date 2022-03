Finalmente, Rachel Zegler de West Side Story podría asistir a los Oscar 2022

Cuando los fans le preguntaron por qué no la invitaron a los Oscar, Zegler dijo:

"No sé, lo he intentado todo, pero parece que no sucederá :') Apoyaré West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años. Espero que ocurra un milagro de último minuto y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así es como funciona a veces, supongo. Gracias por toda la conmoción y la indignación, también yo estoy decepcionada. Pero está bien. [Me siento] súper orgullosa de nuestra película".