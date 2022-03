Anuncian el destino de And Just Like That

Era la duda más grande desde "¿Por qué Carrie no llamó al 911?", ya tiene respuesta. ¿HBO Max renovará "And Just Like That…"? Descúbrelo aquí.

¡Prepárate para más Che Díaz!

A más de un mes del intenso final de la primera temporada, HBO Max ha confirmado que And Just Like That… ¡tendrá otra temporada! El productor ejecutivo Michael Patrick King celebró la noticia y dijo en un comunicado: "Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos vibrantes y audaces personajes, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos más que felices".

Añadió: "And Just Lik That... nuestra vida sexual ha vuelto".