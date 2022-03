Jennifer Aniston envía mucho amor a su "hermanita" Reese Witherspoon en su cumpleaños

En cuanto a la propia Reese, está celebrando de una manera simple: la actriz compartió el tráiler de su última producción Where the Crawdads Sing en Instagram, calificándola de "verdadera magia".

No es la primera vez que pasa su cumpleaños en un set -y probablemente no será la última-, durante la grabación de Big Little Lies, Nicole Kidman le consiguió un camión de helados para celebrar su cumpleaños.