Así es cómo Jung Ho-yeon podría regresar para Squid Game 2

Bueno, tal vez. El sábado 19 de marzo, el creador de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, quien actualmente está buscando ideas para la segunda temporada del drama de supervivencia de Corea del Sur, reveló que consideraría traer a Jung.

Netflix estrenó la apasionante serie en septiembre de 2021, y el show rápidamente se ganó la atención de los suscriptores del servicio de streaming, acumulando millones de visitas en cuestión de semanas. A tan solo un mes de su estreno la serie se había reproducido más de 3 mil millones de minutos en todo el mundo. Esta hazaña solo la han logrado otras cinco series de Netflix: You, Tiger King, Ozark, The Umbrella Academy y The Crown.