J Balvin es acusado de plagiar los productos de BTS

BTS

Este septeto, compuesto por RM, Suga, Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope y V, se formó en 2013 cuando eran apenas unos adolescentes. También conocido como los Bangtan Boys, BTS se ha convertido en un acrónimo de Beyond the Scene. Compuesto por tres raperos y cuatro cantantes, el grupo ha ayudado a cambiar el sonido del K-pop al escribir sus propias canciones con letras que se enfocan en comentarios personales y sociales, algo que el muy brillante y aspiracional mundo del K-Pop solía evitar expresamente. Como resultado, se han convertido en el grupo de K-Pop más grande del mundo. Con cuatro álbumes No. 1 consecutivos en el Billboard 200 de Estados Unidos, lo que los convierte en el primer y único acto coreano en lograr ese hito, se han convertido en el primer grupo desde The Beatles en ganar tres en menos de un año. Se han asociado con superestrellas como Nicki Minaj y Halsey, actuaron en SNL e incluso hablaron en las Naciones Unidas. Y con "Dynamite", su primera canción totalmente en inglés, finalmente lograron un objetivo buscado durante mucho tiempo y alcanzaron el número 1 en el Billboard Hot 100.