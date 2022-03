La reacción de Miley Cyrus al ver un insulto para Nick Jonas durante el Lollapalooza en Chile

Si necesita un pequeño recordatorio sobre ese fenómeno no tan pequeño que alguna vez se conoció como "Niley", retrocedamos un poco hasta hace algunos años. En 2006, las dos estrellas de Disney Channel, que entonces tenían 13 años, comenzaron a salir exactamente el mismo día en que se conocieron. Como Miley le dijo a Seventeen en 2008, un año después de su separación, obviamente fue amor a primera vista.

"Estaba en una búsqueda para conocerme", le dijo al medio. "Y él dijo: 'Creo que eres hermosa y realmente me gustas'. Y yo estaba como, 'Oh, Dios mío, me gustas tanto'".