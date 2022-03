Drake Bell contesta a Josh Peck y habla del reboot de Drake & Josh que no sucedió

Los dos empezaron sus carreras juntos, primero en The Amanda Show y luego en el mega éxito de Nickelodeon en los 2000, Drake y Josh.

Sin embargo, Josh aseguró en el podcast que ya no tiene un relación con su ex coprotagonista. Incluso habló por primera vez del drama que se produjo en redes sociales cuando no invitó a Bell a su boda.

"El pequeño oscuro secreto, supongo, que yo sabía fue que Drake y yo no nos mantuvimos en contacto durante los 10 años desde que hicimos el programa. Pero nadie necesitaba saber eso".