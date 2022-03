Rachel Zegler de West Side Story dice que "no fue invitada" a los Oscar

Si bien Rachel no está nominada por su interpretación de María en West Side Story, la nueva versión del amado musical de Steven Spielberg está nominada a siete premios Oscar, incluido el de Mejor Película. Muchos fanáticos han expresado su consternación en las redes sociales porque la actriz principal no fue invitada a la ceremonia.

"No sé, lo he intentado todo, pero no parece estar sucediendo", escribió la estrella de 20 años. "Apoyaré West Side Story desde mi sofá y estaré orgulloso del trabajo que hicimos tan incansablemente hace tres años. Espero que ocurra un milagro de último minuto y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así es como funciona". a veces, supongo".