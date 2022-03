Kim Kardashian recibe regalo de Ariana Grande, ex prometida de Pete Davidson

Las vidas de Kim y Ariana se han superpuesto mucho antes de que comenzara el romance con Pete a fines de 2021, mientras se encontraba en medio de su divorcio de Kanye West.

En 2016, los dos íconos posaron juntos en los MTV Video Music Awards. Al año siguiente, Kim llevó a su hija North West al concierto Dangerous Woman en el Forum de Inglewood, California.

Ariana, quien se casó con el agente de bienes raíces Dalton Gomez en 2021, también apareció en Keeping Up with the Kardashians en 2019 después de que Kris Jenner apareciera en su video musical Thank U, Next.