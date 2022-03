Shawn Mendes reflexiona sobre su "realidad" tras ruptura con Camila Cabello

Tan solo unas semanas después, en diciembre, Shawn lanzó su sencillo It'll Be Okay, que los fans intuyeron era sobre la ruptura. Las letras incluyen: "No tenemos que quedarnos / Te amaré de cualquier manera / Todo estará bien".



Más tarde ese mes, Shawn publicó un video de Instagram agradeciendo a sus seguidores por todo el apoyo y señaló que ha visto videos de TikTok de fans llorando por el sencillo. "Y espero que sea porque hay algo de verdad en la canción y hay honestidad en ella", dijo. "Y me siento tan orgulloso de esa canción y me siento tan agradecido de que ustedes se conecten con ella y me siento tan agradecido de que la gente sea vulnerable con ella y la gente simplemente se divierta con ella".