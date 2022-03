10 celebridades que admitieron y dieron detalles de sus cirugías plásticas

Continuó. "Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad?. Nunca he usado relleno. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí. Quien sea cree que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial!, el truco más antiguo del libro".