Todas la indirectas que Rosalía al parecer le lanza a C. Tangana en MOTOMAMI

Rosalía y C. Tangana inspiraron la canción Como Tangana a Rosalía, del cantante JoseMa RG. La letra dice: "yo te quería como Tangana quería a Rosalía y ahora mírate llorando todo el día".

En medio de la promoción de MOTOMAMI, Rosalía nombró a su ex en una sección del programa El Hormiguero en la que fingió ser una periodista para preguntar sobre "Rosalía". Le dijo a una persona en la calle: "Yo sí que he llegado a pensar que C. Tangana se ha querido copiar un poco y meter ese flamenquillo ahí".