Los títulos de estos episodios de Bridgerton te emocionarán de cara a la temporada 2

"Definitivamente la ves madurar más", le dijo Nicola Coughlan a E! News el año pasado. "Pienso en eso de Britney [Spears], 'ella no es una niña, aún no es una mujer' en esta temporada. Así que ella es más consciente del poder que ejerce, eso no significa que sea mejor usándolo. Definitivamente se mete en situaciones difíciles".

Cuando se trata de Bridgerton, cuanto más pegajoso, mejor.

La segunda temporada de Bridgerton se estrenará el 25 de marzo en Netflix.