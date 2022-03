Josh Peck confiesa cómo es su relación con Drake Bell actualmente

Después de borrar sus tuits sobre no haber sido invitado, Drake le dijo a E! News en 2017, "Me disparé un poco. Pensé: '¡Esto está mal! ¿Por qué me estoy enterando de esto en redes sociales?'".

Añadió: "Me sentí como un hermano desanimado, un poco herido. Pero no cambia nuestra relación. Quiero decir, somos hermanos. Somos amigos. Ha sido uno de mis amigos más queridos durante los últimos 18 años. Es una de las personas que conozco, de hecho que, no importa lo que pase en la vida, puedo llamar a Josh en cualquier momento del día y él estará ahí para mí. Si no está en otro país o algo así, entonces él estará allí".