Ángela Aguilar reacciona al revuelo por caérsele la falda en un concierto

Continuó: "Pero ya quedé con mis vestuaristas de: ‘pónganme más clips para que no se me caiga la falda por el amor de dios, pero todo salió bien".

La estrella de 18 años resaltó la importancia de los looks en sus espectáculos: "Los vestuarios me caracterizan y me encanta poder ponerme diferentes cosas. Portar México de diferentes formas, entonces tengo muchos cambios de vestuario, traigo muchas cosas nuevas para este show que me tiene muy emocionada porque esta es una forma nueva que nunca antes había visto".